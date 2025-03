Flamengo conquista título carioca com empate contra Fluminense Mesmo com gols anulados pelo VAR, equipe celebra terceiro título sob comando de Filipe Luís JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h33 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h33 ) twitter

Conquista do título carioca deixa a torcida do Flamengo em festa

O Flamengo garantiu o título do Campeonato Carioca após empatar sem gols com o Fluminense. Apesar de dois gols anulados pelo VAR, a equipe celebrou intensamente a conquista. Este é o terceiro título do técnico Filipe Luís em menos de seis meses.

Durante a partida, o Flamengo pressionou o Fluminense mesmo com a vantagem do empate. Os gols foram invalidados por falta e impedimento. Fora do campo, confrontos entre torcedores resultaram em tumulto e prisões.

A vitória no Campeonato Carioca representa mais um sucesso para Filipe Luís desde que assumiu o comando do time em outubro. Além deste título, ele liderou a equipe nas conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. A estátua de Zico na sede do clube foi decorada com a faixa de bicampeão carioca.

Conquista do título carioca deixa a torcida do Flamengo em festa

