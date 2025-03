Flamengo e Fluminense iniciam final do Campeonato Carioca no Maracanã Primeiro jogo acontece nesta quarta-feira; segundo confronto será no domingo com mando do Flamengo JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h33 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (12) pela final do Campeonato Carioca

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense começam a decidir o Campeonato Carioca nesta quarta-feira no Maracanã. A segunda partida será jogada no domingo, também no Maracanã, com mando do Flamengo, que teve a melhor campanha do torneio. Este será o quinto Fla-Flu em finais do Carioca nos últimos seis anos. Se houver empate na pontuação e saldo de gols, a decisão irá para os pênaltis.

Assista em vídeo - Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (12) pela final do Campeonato Carioca

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!