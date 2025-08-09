Fragata Jerônimo de Albuquerque é lançada em Santa Catarina

Uma moderna fragata foi lançada ao mar em Santa Catarina como parte de um projeto da Marinha do Brasil, com investimento total previsto de R$ 11 bilhões até 2029. A embarcação possui 107 metros de comprimento e mais de 20 metros de altura, equipada com hangar para aeronaves, radares e armamentos sofisticados.
Durante a cerimônia, Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, batizou a fragata Jerônimo de Albuquerque com a tradicional quebra de garrafa de espumante. O navio deverá estar totalmente operacional em 2027 e será utilizado em operações contra pirataria, atividades de pesca ilegal e ações ambientais para proteger a Amazônia Azul, uma área marítima que abrange mais de 5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira.
Veja também
Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!