Fraude em canil de Salvador atrai investigação policial
Venda de filhotes pela internet resulta em golpe
Em Salvador, um canil está sendo investigado por vender filhotes de cachorro pela internet sem entregar os animais aos compradores. A negociação era feita pelas redes sociais do canil, que possuía mais de 15 mil seguidores e oferecia descontos atraentes para pagamentos via Pix. Um exemplo disso é a venda de filhotes de Shih Tzu por R$ 880, quando o preço original era R$ 2.200.
Maiane foi uma das vítimas do golpe; ela comprou um filhote em 2023 e nunca recebeu o animal. Após o pagamento, a dona do canil deixava de responder às mensagens dos clientes. Maiane registrou um boletim de ocorrência e entrou com um processo judicial, mas relatou que a venda fraudulenta continua sem entrega ou devolução do dinheiro.
A Polícia Civil da Bahia já concluiu três inquéritos sobre o crime de estelionato, com processos encaminhados à Justiça. Aproximadamente 60 pessoas afirmaram ter sido enganadas pelo falso canil. Procurada para comentar as acusações, a defesa da proprietária do canil não se manifestou.
