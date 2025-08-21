Fraude em canil de Salvador atrai investigação policial Venda de filhotes pela internet resulta em golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um canil em Salvador é investigado por vender filhotes de cachorro online sem entregá-los.

A venda era realizada em redes sociais, oferecendo altas promoções, como filhotes de Shih Tzu por R$ 880.

Maiane, uma das vítimas, registrou um boletim de ocorrência após não receber o filhote que comprou.

A Polícias Civil da Bahia concluiu três inquéritos sobre o caso, com cerca de 60 pessoas enganadas.

Em Salvador, um canil está sendo investigado por vender filhotes de cachorro pela internet sem entregar os animais aos compradores. A negociação era feita pelas redes sociais do canil, que possuía mais de 15 mil seguidores e oferecia descontos atraentes para pagamentos via Pix. Um exemplo disso é a venda de filhotes de Shih Tzu por R$ 880, quando o preço original era R$ 2.200.

Maiane foi uma das vítimas do golpe; ela comprou um filhote em 2023 e nunca recebeu o animal. Após o pagamento, a dona do canil deixava de responder às mensagens dos clientes. Maiane registrou um boletim de ocorrência e entrou com um processo judicial, mas relatou que a venda fraudulenta continua sem entrega ou devolução do dinheiro.

A Polícia Civil da Bahia já concluiu três inquéritos sobre o crime de estelionato, com processos encaminhados à Justiça. Aproximadamente 60 pessoas afirmaram ter sido enganadas pelo falso canil. Procurada para comentar as acusações, a defesa da proprietária do canil não se manifestou.

Qual é a situação do canil em Salvador que está sendo investigado?

Um canil em Salvador está sendo investigado por vender filhotes de cachorro pela internet sem entregar os animais aos compradores.

Como eram realizadas as vendas dos filhotes?

As vendas eram feitas pelas redes sociais do canil, que tinha mais de 15 mil seguidores e oferecia descontos para pagamentos via Pix.

Qual é o caso de Maiane relacionado ao golpe?

Maiane comprou um filhote em 2023 e nunca recebeu o animal. Após o pagamento, a dona do canil não respondeu mais às suas mensagens, levando Maiane a registrar um boletim de ocorrências e entrar com um processo judicial.

Quantas pessoas afirmam ter sido vítimas do canil e o que a polícia fez a respeito?

Aproximadamente 60 pessoas afirmaram ter sido enganadas pelo canil. A Polícia Civil da Bahia já concluiu três inquéritos sobre o crime de estelionato e os processos foram encaminhados à Justiça.

