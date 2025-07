Fraude em concurso público no Pará leva à prisão de cinco homens Suspeitos usavam minicelulares escondidos para receber respostas durante prova JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 09h02 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h02 ) twitter

Cinco homens são presos durante realização de concurso público, no Pará

Cinco homens foram presos durante um concurso público para a Guarda Municipal de Marituba, na região metropolitana de Belém, Pará. Eles usavam minicelulares escondidos no corpo para receber respostas das provas. Segundo a polícia, cada um pagou R$ 2 mil pelos dispositivos e pagariam mais R$ 20 mil após aprovados. Eles enfrentam acusações de fraude e associação criminosa.

As prisões são parte da segunda fase de uma operação policial contra uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos no estado. O grupo já estava sob investigação após uma tentativa de fraude em um concurso estadual em março deste ano. Uma candidata que preferiu não se identificar expressou frustração e sugeriu que a prova fosse anulada. Mais de 7 mil candidatos participaram do concurso e as investigações continuam.

