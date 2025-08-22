Logo R7.com
Fraude milionária leva à prisão de suspeitos no Brasil

Quadrilha teria desviado R$ 110 milhões do sistema financeiro

  • 16 pessoas foram presas por fraude de R$ 110 milhões no sistema financeiro.
  • A quadrilha utilizava empresas de fachada e documentos falsos para obter empréstimos.
  • Entre os presos, há servidores federais e funcionários de bancos que facilitavam as fraudes.
  • A Polícia Federal ainda investiga o caso para identificar mais envolvidos.

 

Uma operação policial prendeu 16 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha responsável por um rombo de R$ 110 milhões no sistema financeiro. As ações ocorreram em sete cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista, com cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.

As investigações revelaram que o grupo realizava empréstimos fraudulentos usando empresas de fachada e documentos falsos, aliciando pessoas de baixa renda como laranjas. Entre os presos estão seis servidores federais e quatro funcionários de bancos privados que facilitavam as fraudes.

A quadrilha usou cerca de 330 empresas fictícias para obter empréstimos não pagos. Uma instituição financeira sofreu um prejuízo isolado de R$ 33 milhões. A operação começou após a apreensão de documentos falsos e equipamentos bancários em maio do ano passado.

Os investigados enfrentarão acusações como estelionato, crimes contra o sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal continua a investigação para capturar todos os envolvidos.


Perguntas e Respostas

Quantas pessoas foram presas na operação policial e qual a suspeita contra elas?

A operação policial prendeu 16 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha responsável por um rombo de R$ 110 milhões no sistema financeiro.


Como a quadrilha operava para cometer as fraudes financeiras?

A quadrilha realizava empréstimos fraudulentos usando empresas de fachada e documentos falsos, aliciando pessoas de baixa renda como laranjas.


Quais eram os principais agentes envolvidos nas fraudes?

Entre os presos, estavam seis servidores federais e quatro funcionários de bancos privados que facilitaram as fraudes.

Quais são as acusações enfrentadas pelos investigados?

Os investigados enfrentarão acusações como estelionato, crimes contra o sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro.

