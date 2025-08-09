Fraudes financeiras no Brasil ultrapassam 4,5 milhões em quatro meses

Mais de 4,5 milhões de brasileiros foram vítimas de tentativas de fraude nos primeiros quatro meses do ano.
O Estado de São Paulo contabiliza mais de 1,2 milhão de casos, com aumento significativo em relação ao ano anterior.
Jovens até 25 anos representam uma parcela crescente das vítimas, com um aumento de 50% nos casos.
Especialistas recomendam notificar instituições financeiras e limitar a exposição em redes sociais para prevenir fraudes.
Nos primeiros quatro meses do ano, mais de 4,5 milhões de brasileiros foram vítimas de tentativas de fraude. Os dados divulgados com exclusividade ao Jornal da Record revelam que a maioria dos casos envolve bancos e operadoras de cartão, com um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior.
O estado de São Paulo lidera com mais de 1,2 milhão de casos. Jovens até 25 anos representam uma parcela crescente das vítimas, com um aumento de 50%. A inconsistência cadastral é a fraude mais comum, seguida por falsificações documentais e biométricas, muitas vezes utilizando inteligência artificial.
Especialistas aconselham que as vítimas notifiquem imediatamente as instituições financeiras e verifiquem suas informações no Registrato, do Banco Central. Limitar a exposição em redes sociais também é recomendado para evitar fraudes baseadas em engenharia social.
