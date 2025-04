Frederico de Siqueira Filho assume Ministério das Comunicações Nomeação ocorre após duas semanas de indefinição no governo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 00h24 (Atualizado em 25/04/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras, é nomeado ministro das Comunicações

Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras, foi nomeado novo ministro das Comunicações pelo presidente Lula após indicação do senador Davi Alcolumbre. O cargo estava vago há duas semanas após a saída de Juscelino Filho e a recusa de Pedro Lucas, líder da União Brasil na Câmara.

Siqueira Filho destacou em carta aberta sua experiência no setor de telecomunicações e seu compromisso com uma gestão técnica e focada em resultados. Ele planeja continuar e expandir projetos do Ministério, como a conectividade em escolas públicas e a implementação da TV 3.0.

A escolha de um nome técnico reflete a tensão entre a União Brasil e o governo. A indicação passou do partido na Câmara para o presidente do Senado. Em paralelo, Lula sancionou leis contra violência psicológica e uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores.

Assista em vídeo - Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras, é nomeado ministro das Comunicações

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!