Trump faz apelo a Putin para que interrompa os bombardeios na Ucrânia

Após os ataques russos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a Vladmir Putin que pare com os bombardeios na Ucrânia. Ao receber o premiê norueguês, Jonas Gahr Støre, Trump foi questionado por um repórter se o presidente russo atenderia ao pedido para cessar os ataques. Trump respondeu que sim. O primeiro-ministro norueguês saudou a iniciativa do presidente americano que tenta um acordo entre os dois países.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!