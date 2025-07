Frio intenso atinge sul do Brasil após ciclone extratropical Regiões registram temperaturas negativas e geadas após fenômeno climático JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h11 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temperaturas despencam no Sul do país após passagem de ciclone extratropical

Após a passagem de um ciclone extratropical, o sul do Brasil registrou uma significativa queda nas temperaturas. Em São Joaquim, Santa Catarina, os termômetros marcaram 4,5 graus negativos, a temperatura mais baixa do estado, deixando os campos cobertos de gelo. Em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul, também houve geada, com temperaturas abaixo de zero, suficiente para congelar vidros de carros.

Curitiba teve uma manhã gelada, com temperaturas próximas de zero grau, e mesmo com a presença do sol, o frio permaneceu intenso. A geada se estendeu até Minas Gerais, onde em Maria da Fé, os termômetros registraram mais de 4 graus negativos.

Assista ao vídeo - Temperaturas despencam no Sul do país após passagem de ciclone extratropical

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!