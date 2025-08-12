Frio intenso e chuvas atingem o Brasil até quarta-feira Geadas e precipitações impactam várias regiões do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h04 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A onda de frio no Brasil continuará até quarta-feira, afetando principalmente o Centro-Sul.

Geadas são esperadas em diversas áreas, incluindo o Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Chuvas intensas ocorrem no sul da Bahia, Maranhão e Amazonas, com previsão de chuvas fortes em outras regiões.

Temperaturas variam, com máximas de 19 graus em Porto Alegre e até 31 graus em Manaus.

A onda de frio no Brasil persistirá até quarta-feira (13), afetando principalmente o Centro-Sul do país. Nesta terça-feira (12), espera-se geada em áreas como a Campanha Gaúcha, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Serra da Mantiqueira.

Curitiba terá sol tímido com máxima de 19 graus. Em São Paulo, amanhecerá com 9 graus e possibilidade de nevoeiro; à tarde, a temperatura pode chegar a 20 graus. Campo Grande deve ter tempo seco com máximas de até 26 graus.

Chuvas intensas foram registradas no sul da Bahia, Maranhão e Amazonas, mas o tempo está aberto em grande parte do país. Uma frente fria trará chuvas fortes do Espírito Santo ao sul da Bahia, enquanto chuvas moderadas são esperadas do Pará ao litoral do Rio Grande do Norte. No Amazonas e Roraima, calor e umidade resultarão em temporais. O Centro-Oeste e interior do Nordeste e Sudeste terão tempo seco com baixa umidade.

Porto Alegre alcançará 19 graus; Belo Horizonte, 25 graus; Cuiabá, 29 graus; Manaus pode chegar a 31 graus; João Pessoa terá máxima de 27 graus.

Qual a previsão do tempo para o Brasil até quarta-feira?

A onda de frio no Brasil persistirá até quarta-feira, afetando principalmente o Centro-Sul do país, com possibilidade de geada em áreas como o norte do Rio Grande do Sul e sul de Minas Gerais.

Quais cidades devem enfrentar condições climáticas específicas?

Em Curitiba, a temperatura máxima será de 19 graus com sol tímido; em São Paulo, será de 9 graus pela manhã e pode chegar a 20 graus à tarde; em Campo Grande, espera-se tempo seco com máximas de até 26 graus.

Onde foram registradas chuvas intensas recentemente?

Chuvas intensas foram registradas no sul da Bahia, Maranhão e Amazonas, enquanto uma frente fria trará chuvas fortes do Espírito Santo ao sul da Bahia.

Qual a perspectiva para o clima em outras regiões do Brasil?

O Centro-Oeste e o interior do Nordeste e Sudeste terão tempo seco com baixa umidade, enquanto o calor e a umidade no Amazonas e Roraima poderão resultar em temporais.

