Frio intenso e chuvas atingem o Brasil até quarta-feira
Geadas e precipitações impactam várias regiões do país
A onda de frio no Brasil persistirá até quarta-feira (13), afetando principalmente o Centro-Sul do país. Nesta terça-feira (12), espera-se geada em áreas como a Campanha Gaúcha, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Serra da Mantiqueira.
Curitiba terá sol tímido com máxima de 19 graus. Em São Paulo, amanhecerá com 9 graus e possibilidade de nevoeiro; à tarde, a temperatura pode chegar a 20 graus. Campo Grande deve ter tempo seco com máximas de até 26 graus.
Chuvas intensas foram registradas no sul da Bahia, Maranhão e Amazonas, mas o tempo está aberto em grande parte do país. Uma frente fria trará chuvas fortes do Espírito Santo ao sul da Bahia, enquanto chuvas moderadas são esperadas do Pará ao litoral do Rio Grande do Norte. No Amazonas e Roraima, calor e umidade resultarão em temporais. O Centro-Oeste e interior do Nordeste e Sudeste terão tempo seco com baixa umidade.
Porto Alegre alcançará 19 graus; Belo Horizonte, 25 graus; Cuiabá, 29 graus; Manaus pode chegar a 31 graus; João Pessoa terá máxima de 27 graus.
