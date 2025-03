Fux homologa acordo entre Janones e PGR sobre rachadinha Deputado mineiro admitiu irregularidade e pagará multa além de devolver valores à Câmara JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 22h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h02 ) twitter

Fux homologa acordo entre Janones e PGR que impedirá o deputado de ser processado por rachadinha

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo entre o deputado federal André Janones e a Procuradoria Geral da República que impede o parlamentar de ser processado pelo crime de rachadinha. Janones admitiu ter cobrado parte do salário dos servidores de seu gabinete para custear despesas de campanha. Como parte do acordo, ele devolverá R$ 131 mil à Câmara dos Deputados e pagará uma multa de R$ 26 mil.

