Governo ajusta gastos para mitigar tarifas dos EUA
Pacote de ajuda a empresas afeta metas fiscais e dívida pública
O governo federal adotou medidas para mitigar os impactos das tarifas dos Estados Unidos na economia brasileira, o que afetará os gastos públicos. Entre as ações, estão linhas de crédito facilitado e adiamento na cobrança de impostos para exportadores. Cerca de R$ 9,5 bilhões dos R$ 30 bilhões do pacote de ajuda às empresas serão excluídos do regime fiscal.
A meta do Ministério da Fazenda para este ano é alcançar um déficit zero, com tolerância de até 0,25 ponto percentual. Contudo, o déficit primário projetado é de R$ 26,3 bilhões, dentro do limite de tolerância. Especialistas alertam que o aumento dos gastos sem compensações pode elevar a dívida pública, que em junho era de 76% do PIB e pode chegar a 84% até 2028.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o impacto do pacote nas contas públicas será pequeno, mas reconheceu a necessidade de contingenciamento de outros gastos. A Confederação da Agricultura e Pecuária apresentou respostas técnicas ao governo dos EUA sobre acusações de práticas comerciais ilegais e planeja enviar representantes para uma audiência pública em setembro.
