Governo ajusta gastos para mitigar tarifas dos EUA

Pacote de ajuda a empresas afeta metas fiscais e dívida pública

  • O governo federal implementou medidas para amenizar o impacto das tarifas dos EUA na economia brasileira.
  • Entre as ações estão linhas de crédito facilitado e adiamento na cobrança de impostos para exportadores.
  • A meta fiscal do Ministério da Fazenda é alcançar um déficit zero, mas o déficit primário projetado é de R$ 26,3 bilhões.
  • A Confederação da Agricultura e Pecuária responde a acusações dos EUA e enviará representantes para audiência em setembro.

 

O governo federal adotou medidas para mitigar os impactos das tarifas dos Estados Unidos na economia brasileira, o que afetará os gastos públicos. Entre as ações, estão linhas de crédito facilitado e adiamento na cobrança de impostos para exportadores. Cerca de R$ 9,5 bilhões dos R$ 30 bilhões do pacote de ajuda às empresas serão excluídos do regime fiscal.

A meta do Ministério da Fazenda para este ano é alcançar um déficit zero, com tolerância de até 0,25 ponto percentual. Contudo, o déficit primário projetado é de R$ 26,3 bilhões, dentro do limite de tolerância. Especialistas alertam que o aumento dos gastos sem compensações pode elevar a dívida pública, que em junho era de 76% do PIB e pode chegar a 84% até 2028.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o impacto do pacote nas contas públicas será pequeno, mas reconheceu a necessidade de contingenciamento de outros gastos. A Confederação da Agricultura e Pecuária apresentou respostas técnicas ao governo dos EUA sobre acusações de práticas comerciais ilegais e planeja enviar representantes para uma audiência pública em setembro.

Quais medidas o governo brasileiro adotou para mitigar os impactos das tarifas dos Estados Unidos na economia?

O governo federal implementou linhas de crédito facilitado e o adiamento na cobrança de impostos para exportadores, como parte de um pacote de ajuda de R$ 30 bilhões às empresas.


Qual é a meta fiscal do Ministério da Fazenda para este ano?

A meta fiscal é alcançar um déficit zero, com uma tolerância de até 0,25 ponto percentual.

Qual é o déficit primário projetado e qual a alerta dos especialistas sobre isso?

O déficit primário projetado é de R$ 26,3 bilhões, dentro do limite de tolerância. Especialistas alertam que o aumento dos gastos sem compensações pode elevar a dívida pública, que estava em 76% do PIB em junho e pode chegar a 84% até 2028.


O que a ministra do Planejamento disse sobre o impacto do pacote nas contas públicas?

A ministra Simone Tebet afirmou que o impacto do pacote será pequeno, mas reconheceu a necessidade de contingenciar outros gastos.

