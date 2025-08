Governo brasileiro busca reverter tarifa de exportação dos EUA Negociações tentam evitar sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 23h44 (Atualizado em 31/07/2025 - 23h44 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro busca reverter tarifa de 50% sobre exportações para os EUA.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunirá com secretário do Tesouro dos EUA.

A proposta é focar em negociações e apelos a instâncias internacionais, sem retaliações.

Tarifa pode afetar 36% do volume exportado, totalizando mais de 14 bilhões de dólares.

Governo brasileiro ainda acredita ser possível reverter tarifaço

O governo brasileiro está empenhado em reverter a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos exportados para os Estados Unidos, prevista para começar no início de agosto. Para isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Benson. A estratégia do governo não inclui retaliações; em vez disso, foca em negociações e apelos a instâncias internacionais. Além disso, planeja medidas de apoio aos setores afetados.

Atualmente, cerca de 44% das exportações brasileiras para os EUA estão isentas dessa tarifa adicional. No entanto, a sobretaxa impactará aproximadamente 36% do volume exportado, totalizando mais de 14 bilhões de dólares. Embora haja uma lista de exceções com cerca de 700 produtos, esses itens ainda enfrentarão uma tarifa reduzida de 10%.

Nas redes sociais, o presidente Lula destacou a importância da soberania nacional, enfatizando que o Brasil deve proteger seus recursos e interesses. Senadores envolvidos nas negociações acreditam que há espaço para diálogo sobre produtos não isentos da sobretaxa.

Assista ao vídeo - Governo brasileiro ainda acredita ser possível reverter tarifaço

