O governo federal quer endurecer a punição para quem compra e vende produtos roubados. Os receptadores são considerados peças-chave na atuação do crime organizado. Quadrilhas especializadas em roubos de carga têm preferido atacar o transporte de alimentos e bebidas, por causa da facilidade de revenda. Na reportagem especial desta quarta-feira (30), você vai ver que os caminhoneiros são as primeiras vítimas desses assaltantes.



