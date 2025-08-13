Governo divulga medidas para exportadores afetados por tarifas dos EUA
Pacote inclui linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas impactadas
O governo brasileiro anunciará um pacote de apoio aos setores prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos do Brasil. A medida será divulgada oficialmente no Palácio do Planalto e visa oferecer uma linha de crédito de aproximadamente R$ 30 bilhões para as empresas afetadas.
O anúncio ocorre uma semana após a aplicação das tarifas e promete ter impacto mínimo no orçamento. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a resposta do governo não resultará em aumento da dívida pública ou inflação, respeitando as regras fiscais vigentes.
O presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão implementadas através de uma medida provisória. A decisão de adiar a divulgação do pacote foi tomada para permitir uma avaliação detalhada das empresas atingidas.
