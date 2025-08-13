Logo R7.com
Governo divulga medidas para exportadores afetados por tarifas dos EUA

Pacote inclui linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas impactadas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O governo brasileiro anunciará um pacote de apoio aos setores prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos do Brasil. A medida será divulgada oficialmente no Palácio do Planalto e visa oferecer uma linha de crédito de aproximadamente R$ 30 bilhões para as empresas afetadas.

O anúncio ocorre uma semana após a aplicação das tarifas e promete ter impacto mínimo no orçamento. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a resposta do governo não resultará em aumento da dívida pública ou inflação, respeitando as regras fiscais vigentes.

O presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão implementadas através de uma medida provisória. A decisão de adiar a divulgação do pacote foi tomada para permitir uma avaliação detalhada das empresas atingidas.

Quais medidas o governo brasileiro anunciou para apoiar os exportadores afetados pelas tarifas dos EUA?

O governo brasileiro anunciou um pacote de apoio que inclui uma linha de crédito de aproximadamente R$ 30 bilhões para as empresas prejudicadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos.


Quando será feita a divulgação oficial das medidas e onde ocorrerá?

A divulgação oficial das medidas ocorrerá no Palácio do Planalto, uma semana após a aplicação das tarifas.

Qual é a posição da ministra do Planejamento sobre o impacto das medidas no orçamento?

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a resposta do governo não resultará em aumento da dívida pública ou inflação, respeitando as regras fiscais vigentes.


Quem está envolvido na finalização das medidas de apoio?

O presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão implementadas através de uma medida provisória.

