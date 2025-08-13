Governo divulga medidas para exportadores afetados por tarifas dos EUA Pacote inclui linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas impactadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h29 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro anuncia pacote de apoio aos exportadores afetados pelas tarifas dos EUA.

Pacote inclui linha de crédito de R$30 bilhões para as empresas impactadas.

A medida não deve aumentar a dívida pública ou a inflação, segundo a ministra do Planejamento.

Presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão divulgadas através de uma medida provisória.

O governo brasileiro anunciará um pacote de apoio aos setores prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos do Brasil. A medida será divulgada oficialmente no Palácio do Planalto e visa oferecer uma linha de crédito de aproximadamente R$ 30 bilhões para as empresas afetadas.

O anúncio ocorre uma semana após a aplicação das tarifas e promete ter impacto mínimo no orçamento. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a resposta do governo não resultará em aumento da dívida pública ou inflação, respeitando as regras fiscais vigentes.

O presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão implementadas através de uma medida provisória. A decisão de adiar a divulgação do pacote foi tomada para permitir uma avaliação detalhada das empresas atingidas.

Quais medidas o governo brasileiro anunciou para apoiar os exportadores afetados pelas tarifas dos EUA?

O governo brasileiro anunciou um pacote de apoio que inclui uma linha de crédito de aproximadamente R$ 30 bilhões para as empresas prejudicadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos.

Quando será feita a divulgação oficial das medidas e onde ocorrerá?

A divulgação oficial das medidas ocorrerá no Palácio do Planalto, uma semana após a aplicação das tarifas.

Qual é a posição da ministra do Planejamento sobre o impacto das medidas no orçamento?

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a resposta do governo não resultará em aumento da dívida pública ou inflação, respeitando as regras fiscais vigentes.

Quem está envolvido na finalização das medidas de apoio?

O presidente Lula se reuniu com ministros para finalizar as medidas, que serão implementadas através de uma medida provisória.

