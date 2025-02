Governo do RJ negocia cooperação com EUA para rastrear atuação da maior facção criminosa do estado JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 23h36 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h09 ) twitter

O governo do Rio de Janeiro negocia com os Estados Unidos um acordo de cooperação para rastrear a atuação do Comando Vermelho fora do país. O objetivo é classificar a facção como uma organização criminosa internacional.

