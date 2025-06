Grave acidente com caminhão deixa feridos em Cândido Sales Carro cai de ponte após colisão; autoridades investigam causas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Minuto JR: Carro cai da ponte ao ser atingido por caminhão na BA

Um grave acidente em Cândido Sales, no sudoeste da Bahia, resultou em quatro pessoas feridas, uma delas em estado crítico. Um carro foi atingido por um caminhão e caiu de uma ponte. As autoridades estão investigando as causas do incidente.

Em outra notícia, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha patamar 1 em julho, resultando em um aumento de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz.

Além disso, o presidente Lula vetou a exigência de exame toxicológico para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B. A obrigatoriedade do exame estava no projeto de lei da CNH Social, aprovado pelo Congresso em maio.

Assista ao vídeo - Minuto JR: Carro cai da ponte ao ser atingido por caminhão na BA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!