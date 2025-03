Groenlândia realiza eleições parlamentares em meio à proposta de Trump Partidos defendem independência da Dinamarca JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h15 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h15 ) twitter

Eleitores da Groenlândia vão às urnas em meio à proposta de Trump para assumir o controle da ilha

Eleitores da Groenlândia foram às urnas para escolher os 31 membros do parlamento local. A eleição ocorre durante discussões sobre a proposta do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos assumam o controle da ilha visando a exploração mineral. As principais forças políticas apoiam a independência em relação à Dinamarca. Os resultados das eleições devem ser divulgados amanhã.

