Haddad discursa na USP sobre justiça social e tributária Ministro enfatiza necessidade de contribuição maior dos ricos após derrota no Congresso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h30 )

Haddad participa de palestra na USP e diz que não desistirá da luta por justiça social no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Durante sua apresentação de 20 minutos, ele destacou seu compromisso contínuo com a justiça social no Brasil, mesmo após a derrota do governo no Congresso. Haddad discutiu os desafios políticos atuais e as prioridades do Ministério da Fazenda.

Ele defendeu a importância de uma reforma tributária mais justa, onde aqueles com maior capacidade financeira contribuam mais para aliviar as contas públicas. Embora não tenha mencionado diretamente a recente derrota legislativa que impediu o aumento do IOF, Haddad ressaltou que ajustes fiscais frequentemente penalizam os mais pobres, enquanto os ricos devem assumir um papel mais ativo no financiamento das despesas do país.

O ministro reafirmou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal e destacou a necessidade de cobrar daqueles que historicamente não têm contribuído adequadamente para as finanças públicas.

Assista ao vídeo - Haddad participa de palestra na USP e diz que não desistirá da luta por justiça social no Brasil

