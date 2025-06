BRICS: Prefeitura do RJ apresenta planos operacionais e de segurança para reunião

A prefeitura do Rio apresentou os planos operacionais e de segurança que serão usados durante a reunião do BRICS, o grupo das principais economias emergentes do mundo. O evento deve receber mais de 4 mil participantes de 37 países a partir da semana que vem. Mudanças também no espaço aéreo. No Aeroporto Santos Dumont, vai ser proibida a operação de aeronaves comerciais. Todos os voos serão transferidos para o Galeão. As mudanças devem valer entre os dias quatro e sete de julho. O Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, será o palco principal das reuniões.



