Hamas anuncia libertação de refém em meio a negociações de cessar-fogo Soldado americano Edan Alexander será solto; diálogos continuam no Catar JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 00h24 (Atualizado em 15/03/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hamas anuncia que libertará mais um refém em meio às negociações da nova fase do cessar-fogo

Durante as negociações para a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o grupo anunciou que libertará o soldado Edan Alexander, que possui cidadania americana. Ele estava próximo à Faixa de Gaza durante os ataques realizados em 7 de outubro de 2023. As discussões ocorreram no Catar, mas ainda não resultaram em um acordo final.

Além disso, o Hamas declarou que planeja liberar quatro corpos de pessoas sequestradas que morreram no cativeiro, embora ainda não tenha sido estabelecida uma data para isso. Israel criticou o Hamas por não aceitar uma proposta dos Estados Unidos que sugere a extensão do cessar-fogo até abril e a liberação imediata de 15 reféns.

Os mediadores apresentaram uma nova proposta para libertar cinco reféns e prolongar o cessar-fogo, mas esta foi rejeitada pelo grupo. Em paralelo, as forças de defesa de Israel divulgaram um relatório sobre a invasão ao kibutz Nir Oz por combatentes do Hamas, onde ocorreram mortes e sequestros. O documento destacou falhas na segurança israelense, com resposta militar tardia ao ataque.

Assista em vídeo - Hamas anuncia que libertará mais um refém em meio às negociações da nova fase do cessar-fogo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!