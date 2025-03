Homem é flagrado pichando caveirão da Polícia Militar no Rio de Janeiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 17h49 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h02 ) twitter

Um homem foi flagrado pichando o caveirão da polícia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. O suspeito pichava as iniciais de uma facção criminosa. De acordo com o comando da Polícia Militar, os PMs estavam dentro do caveirão e só perceberam a pichação quando desembarcaram do veículo blindado. O suspeito fugiu. O caveirão foi encaminhado para a manutenção e as iniciais da facção já foram retiradas.

