Homem é preso após abandonar cachorro em aeroporto de Florianópolis
Animal foi deixado em caixa de transporte no estacionamento
Um homem foi preso em Brasília após abandonar um cachorro de três meses no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis. Ele não conseguiu embarcar com o animal devido às dimensões inadequadas da caixa de transporte. Apesar da oferta da companhia aérea para remarcar a viagem sem custos, o passageiro optou por seguir viagem sem o cachorro.
Durante a escala em Brasília, ele foi detido pela Polícia Federal ainda a bordo da aeronave. Após audiência de custódia, foi liberado mediante pagamento de fiança, mas responderá por maus-tratos e abandono de animais.
Investigações estão em andamento para determinar o envolvimento da esposa do suspeito no caso. O filhote foi adotado por um funcionário do aeroporto e já possui um novo lar.
