Homem é preso após abandonar cachorro em aeroporto de Florianópolis

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem foi preso por abandonar cachorro no aeroporto de Florianópolis.

Animal não pôde embarcar devido ao tamanho inadequado da caixa de transporte.

Após ser detido em Brasília, homem respondeu por maus-tratos e abandono.

Cachorro foi adotado por funcionário do aeroporto e já tem um novo lar.

Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis

Um homem foi preso em Brasília após abandonar um cachorro de três meses no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis. Ele não conseguiu embarcar com o animal devido às dimensões inadequadas da caixa de transporte. Apesar da oferta da companhia aérea para remarcar a viagem sem custos, o passageiro optou por seguir viagem sem o cachorro.

Durante a escala em Brasília, ele foi detido pela Polícia Federal ainda a bordo da aeronave. Após audiência de custódia, foi liberado mediante pagamento de fiança, mas responderá por maus-tratos e abandono de animais.

Investigações estão em andamento para determinar o envolvimento da esposa do suspeito no caso. O filhote foi adotado por um funcionário do aeroporto e já possui um novo lar.

Perguntas e Respostas

O que ocorreu com o homem que abandonou um cachorro no aeroporto de Florianópolis?

‌



Um homem foi preso em Brasília após abandonar um cachorro de três meses no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis. Ele não conseguiu embarcar com o animal devido às dimensões inadequadas da caixa de transporte.

Qual foi a ação da companhia aérea diante da situação?

‌



A companhia aérea ofereceu ao passageiro remarcar a viagem sem custos, mas ele optou por seguir viagem sem o cachorro.

O que aconteceu com o homem após ser detido pela Polícia Federal?

‌



Após ser detido enquanto ainda estava a bordo da aeronave, o homem passou por uma audiência de custódia e foi liberado mediante pagamento de fiança. No entanto, ele responderá por maus-tratos e abandono de animais.

Qual foi o destino do cachorro abandonado?

O filhote foi adotado por um funcionário do aeroporto e já possui um novo lar.

Assista ao vídeo - Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis

