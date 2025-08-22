Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Quadrilha vendia medicamentos controlados em academias e online JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação policial na Grande São Paulo resultou na prisão de um homem de 37 anos por venda ilegal de anabolizantes.

Quadrilha vendia medicamentos controlados em academias e pela internet, sem exigência de receita médica.

Foram apreendidas centenas de ampolas de anabolizantes e canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação.

Além dos medicamentos, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relogios e uma arma na casa do suspeito.

Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet

Na Grande São Paulo, uma operação policial resultou na prisão de um homem de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que vendia ilegalmente anabolizantes e medicamentos controlados em academias e pela internet. O suspeito já tinha uma condenação anterior e usava tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas em três locais associados ao investigado, foram apreendidas centenas de ampolas e frascos de anabolizantes, incluindo substâncias veterinárias para aumentar a massa muscular de animais. Apesar da exigência de prescrição médica, esses produtos eram vendidos sem restrições.

A polícia também encontrou canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação. Os itens foram enviados para exames periciais para determinar sua composição. Na residência do suspeito, além dos medicamentos, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relógios e uma arma de fogo. O homem já respondia a outro processo no Paraná. Recentemente, quatro pessoas ligadas ao mesmo esquema foram detidas.

Perguntas e Respostas

Qual o motivo das prisões na Grande São Paulo?

‌



A operação policial resultou na prisão de um homem de 37 anos suspeito de integrar uma quadrilha que vendia ilegalmente anabolizantes e medicamentos controlados em academias e pela internet.

Que tipo de substâncias foram apreendidas pela polícia?

‌



Foram apreendidas centenas de ampolas e frascos de anabolizantes, incluindo substâncias veterinárias para aumentar a massa muscular de animais, além de canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação.

O que mais foi encontrado na residência do suspeito?

‌



Na residência do suspeito, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relógios e uma arma de fogo.

O suspeito tinha antecedentes criminais?

Sim, o suspeito já tinha uma condenação anterior e respondia a outro processo no Paraná, além de estar usando tornozeleira eletrônica.

Assista ao vídeo - Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet

Veja também

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025 Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26) Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!