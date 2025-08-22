Logo R7.com
Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet

  • Operação policial na Grande São Paulo resultou na prisão de um homem de 37 anos por venda ilegal de anabolizantes.
  • Quadrilha vendia medicamentos controlados em academias e pela internet, sem exigência de receita médica.
  • Foram apreendidas centenas de ampolas de anabolizantes e canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação.
  • Além dos medicamentos, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relogios e uma arma na casa do suspeito.

 

Na Grande São Paulo, uma operação policial resultou na prisão de um homem de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que vendia ilegalmente anabolizantes e medicamentos controlados em academias e pela internet. O suspeito já tinha uma condenação anterior e usava tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas em três locais associados ao investigado, foram apreendidas centenas de ampolas e frascos de anabolizantes, incluindo substâncias veterinárias para aumentar a massa muscular de animais. Apesar da exigência de prescrição médica, esses produtos eram vendidos sem restrições.

A polícia também encontrou canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação. Os itens foram enviados para exames periciais para determinar sua composição. Na residência do suspeito, além dos medicamentos, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relógios e uma arma de fogo. O homem já respondia a outro processo no Paraná. Recentemente, quatro pessoas ligadas ao mesmo esquema foram detidas.

Perguntas e Respostas

Qual o motivo das prisões na Grande São Paulo?


A operação policial resultou na prisão de um homem de 37 anos suspeito de integrar uma quadrilha que vendia ilegalmente anabolizantes e medicamentos controlados em academias e pela internet.

Que tipo de substâncias foram apreendidas pela polícia?


Foram apreendidas centenas de ampolas e frascos de anabolizantes, incluindo substâncias veterinárias para aumentar a massa muscular de animais, além de canetas emagrecedoras suspeitas de falsificação.

O que mais foi encontrado na residência do suspeito?


Na residência do suspeito, foram encontrados 90 celulares, 130 seringas, relógios e uma arma de fogo.

O suspeito tinha antecedentes criminais?

Sim, o suspeito já tinha uma condenação anterior e respondia a outro processo no Paraná, além de estar usando tornozeleira eletrônica.

Assista ao vídeo - Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet

