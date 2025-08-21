Hospitais sem protocolos para antibióticos elevam risco de superbactérias Estudo revela falta de diretrizes em hospitais e aumento das infecções resistentes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo revela que um em cada cinco hospitais no Brasil não tem protocolos para ajuste de doses de antibióticos.

Uso inadequado de antibióticos contribui para o aumento das superbactérias, que causam milhares de mortes anualmente.

Quase 90% dos hospitais aplicam antibióticos sem embasamento científico, resultando em tratamentos por tentativa e erro.

A resistância antimicrobiana é considerada uma crise silenciosa, com potencial para superar o câncer em mortes até 2050.

Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia revela que um em cada cinco hospitais não possui protocolos para ajustar as doses de antibióticos prescritos aos pacientes, resultando no uso inadequado desses medicamentos. Essa situação contribui para o crescimento das chamadas superbactérias, responsáveis por milhares de mortes anualmente no Brasil.

O estudo realizado em 104 hospitais mostra que quase 90% deles administram antibióticos por tentativa e erro, sem embasamento científico. A falta de diretrizes claras para dosagem adequada é crítica, especialmente em unidades hospitalares onde antibióticos potentes são frequentemente prescritos.

A resistência antimicrobiana é uma preocupação crescente e já é considerada uma crise silenciosa pela Organização Mundial da Saúde, com potencial para superar o câncer em número de mortes até 2050. A conscientização sobre o uso correto dos antibióticos é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e mitigar a crise das infecções resistentes.

Qual a principal descoberta da pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o uso de antibióticos em hospitais?

A pesquisa revelou que um em cada cinco hospitais não possui protocolos para ajustar as doses de antibióticos prescritos, resultando em uso inadequado desses medicamentos.

Como os hospitais administram os antibióticos na falta de diretrizes claras?

Quase 90% dos hospitais administram antibióticos por tentativa e erro, sem embasamento científico.

Qual é a consequência do uso inadequado de antibióticos, segundo o estudo?

O uso inadequado de antibióticos contribui para o crescimento das superbactérias, responsáveis por milhares de mortes anualmente no Brasil.

Quais são as implicações da resistência antimicrobiana e como ela é vista pela OMS?

A resistência antimicrobiana é uma preocupação crescente e é considerada uma crise silenciosa pela Organização Mundial da Saúde, com potencial para superar o câncer em número de mortes até 2050.

O texto terá que passar pelo Senado

