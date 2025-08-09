Identificados suspeitos de roubo de arma de PM em São Paulo

Os responsáveis por balear e roubar a arma de um policial militar em São Paulo foram identificados. Durante uma perseguição na comunidade de Paraisópolis, Kauan dos Santos atirou no Johannes Kennedy Santana, enquanto Gabriel Vieira roubou a arma. O policial segue internado, mas está fora de perigo. As autoridades continuam investigando o caso e intensificaram o monitoramento na área para aumentar a segurança na comunidade.
