Imigrante deportado por engano é preso novamente nos EUA

Kilmar Garcia enfrenta nova prisão enquanto aguarda decisão judicial

Kilmar Garcia, um imigrante salvadorenho conhecido por ter sido deportado por engano em março, foi novamente detido pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos durante uma audiência de custódia. Inicialmente deportado sob a acusação de envolvimento com uma gangue — alegações que ele nega — Garcia retornou aos EUA em junho para enfrentar o processo judicial.

Casado com uma americana e pai de três filhos, Garcia entrou ilegalmente no país em 2011. Agora, sua defesa busca um acordo. A deportação foi temporariamente suspensa por um juiz federal até a próxima audiência.

