Impacto das novas tarifas americanas na exportação brasileira Setores econômicos enfrentam desafios com a imposição de tarifas dos EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h18 )

Diferentes setores da economia tentam se reorganizar depois de anúncio do tarifaço dos Estados Unido

Após o anúncio de novas tarifas pelos Estados Unidos, setores da economia brasileira buscam se reorganizar. No Porto de Santos, cerca de 13% das exportações destinam-se ao mercado norte-americano.

A indústria de carne bovina estima que aproximadamente 30 mil toneladas estão paradas nos portos ou em trânsito para os EUA. A indústria têxtil prevê uma perda de R$500 milhões, equivalente a 8% das exportações do setor.

Além disso, a Associação Brasileira de Indústria de Pescados destaca que 58 contêineres prontos para embarque estão inviabilizados pela tarifa. Com isso, mais de 20 mil empregos podem ser perdidos nas próximas semanas devido à dependência do mercado americano por parte do setor pesqueiro.

Uma pesquisa do Instituto Realtime Big Data revela que 69% dos entrevistados discordam das tarifas americanas, enquanto apenas 31% concordam. A pesquisa também aponta que 45% acreditam que a economia brasileira será muito prejudicada pelas novas tarifas.

