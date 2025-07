Lula veta projeto que aumenta número de deputados federais

O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. O Congresso pode derrubar o veto do presidente, como já fez em outras ocasiões. Mesmo com um recesso do legislativo em vista, o presidente do Congresso Davi Alcolumbre pode convocar uma sessão com os parlamentares a qualquer momento. De toda forma, a decisão de Lula é mais um ponto de tensão entre o Palácio do Planalto e o legislativo, depois dos decretos que ampliaram o IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!