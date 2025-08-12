Impacto das tarifas dos EUA ameaça empregos no Brasil Setores madeireiro e calçadista adotam férias coletivas e enfrentam incertezas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h20 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarifas dos EUA afetam setores madeireiro e calçadista no Brasil.

Empresa no Paraná coloca metade dos funcionários em férias coletivas devido à incerteza nas vendas.

Indústria calçadista pode perder até 8 mil empregos diretos se tarifas persistirem.

Especialistas sugerem medidas do governo e novos acordos comerciais para minimizar impactos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começam a impactar setores como o madeireiro e o calçadista. No Paraná, uma empresa madeireira colocou metade de seus funcionários em férias coletivas devido à incerteza nas vendas para o mercado americano. A cada duas semanas, um sistema de rodízio é implementado entre os 800 funcionários.

O setor calçadista também enfrenta dificuldades significativas. Com mais de 20% de sua produção destinada aos Estados Unidos, a indústria calcula uma possível perda de até 8 mil empregos diretos em um ano se as tarifas persistirem. A dificuldade em redirecionar essas exportações para outros países agrava a situação.

Especialistas ainda não têm uma avaliação precisa do impacto econômico total, mas esperam que o governo federal adote medidas para mitigar os prejuízos. Buscas por novos acordos comerciais são vistas como cruciais para amenizar os impactos negativos dessas tarifas sobre a economia brasileira.

Como as tarifas impostas pelos Estados Unidos estão afetando o setor madeireiro no Brasil?

As tarifas têm levado empresas do setor madeireiro, como uma localizada no Paraná, a colocar metade de seus funcionários em férias coletivas, devido à incerteza nas vendas para o mercado americano.

‌



Qual é a projeção de perda de empregos no setor calçadista devido às tarifas dos EUA?

O setor calçadista, que destina mais de 20% de sua produção aos Estados Unidos, pode perder até 8 mil empregos diretos em um ano se as tarifas continuarem.

Quais desafios o setor calçadista enfrenta em relação às exportações?

Uma das dificuldades enfrentadas é redirecionar as exportações para outros países, o que agrava a situação do setor.

‌



O que especialistas esperam quanto à resposta do governo brasileiro frente às tarifas?

Especialistas esperam que o governo federal adote medidas para mitigar os prejuízos e que busquem novos acordos comerciais, considerados cruciais para amenizar os impactos negativos.

Veja também

‌



Influenciador é suspeito de expor menores de idade em show na internet

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/08/2025 Nações Unidas pedem investigação imparcial para apurar morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro Casal é indiciado por homicídio depois de morte de jovem grávida dentro de motel em Goiás Donald Trump declara emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima Israelense fica sob poder de terroristas do Hamas por mais de 500 dias Pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morre aos 39 anos CBF começa a debater implementação de fair play financeiro no futebol brasileiro Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11) Confira a previsão do tempo para esta terça (12) Confusão em casa noturna termina com morte de segurança, em Pará de Minas (MG) Cinco pessoas são presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste Corregedoria da Câmara amplia prazo para definir punições a deputados que ocuparam plenário Empresários afetados por tarifaço ainda aguardam medidas de ajuda preparadas pelo governo Corinthians anuncia Vitinho como reforço para o ataque Tarifaço de Trump: presidente Lula defende soberania nacional durante evento sobre educação MP-PB apura denúncias de exploração de menores contra influenciador digital Hytalo Santos Dois turistas britânicos são dopados após aceitarem bebidas em festa no Rio de Janeiro Deputados apresentam projetos de lei para proteger crianças da exposição nas redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!