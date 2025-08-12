Impacto das tarifas dos EUA ameaça empregos no Brasil
Setores madeireiro e calçadista adotam férias coletivas e enfrentam incertezas
As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começam a impactar setores como o madeireiro e o calçadista. No Paraná, uma empresa madeireira colocou metade de seus funcionários em férias coletivas devido à incerteza nas vendas para o mercado americano. A cada duas semanas, um sistema de rodízio é implementado entre os 800 funcionários.
O setor calçadista também enfrenta dificuldades significativas. Com mais de 20% de sua produção destinada aos Estados Unidos, a indústria calcula uma possível perda de até 8 mil empregos diretos em um ano se as tarifas persistirem. A dificuldade em redirecionar essas exportações para outros países agrava a situação.
Especialistas ainda não têm uma avaliação precisa do impacto econômico total, mas esperam que o governo federal adote medidas para mitigar os prejuízos. Buscas por novos acordos comerciais são vistas como cruciais para amenizar os impactos negativos dessas tarifas sobre a economia brasileira.
