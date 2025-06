Incêndio em balão de turismo causa oito mortes em Santa Catarina Sobreviventes relataram momentos de pânico; maçarico teria causado incêndio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h15 ) twitter

Incêndio em balão em SC deixa oito mortos; 13 pessoas sobreviveram, incluindo o piloto

Um balão de turismo pegou fogo e caiu em Praia Grande, Santa Catarina, resultando na morte de oito pessoas no sábado. Treze pessoas foram resgatadas com vida, incluindo o piloto. Segundo a polícia, o incêndio foi causado por um maçarico dentro do cesto do balão.

Em depoimento, o piloto relatou que as chamas se espalharam rapidamente e que o extintor de incêndio a bordo não funcionou. Sobreviventes tentaram apagar o fogo desesperadamente. A empresa responsável afirmou que o piloto era experiente e seguiu os procedimentos recomendados.

No entanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que o balão não era certificado e que o piloto não tinha licença adequada. A investigação está em andamento, com depoimentos sendo colhidos de testemunhas e sobreviventes. O inquérito deve ser concluído em 30 dias, enquanto se aguarda laudos periciais sobre as condições do balão e dos equipamentos de segurança.

