Incêndio florestal na Califórnia mobiliza mais de dois mil bombeiros

Calor extremo aumenta risco de incêndios em outras áreas da Califórnia

Mais de dois mil bombeiros trabalham para controlar incêndio florestal na Califórnia (EUA)
Nos Estados Unidos, mais de dois mil bombeiros estão empenhados em controlar um incêndio florestal na Califórnia. Até agora, o fogo devastou uma área superior a 2,7 mil hectares, equivalente a quase quatro mil campos de futebol. As condições climáticas, com calor intenso e ventos fortes, podem piorar a situação nas próximas horas.

Ordens de evacuação foram emitidas para as cidades de Los Angeles e Santa Bárbara. Até o momento, não há relatos de feridos. As autoridades locais alertaram para o risco de incêndios em outras partes da Califórnia devido ao clima extremo.

Assista ao vídeo - Mais de dois mil bombeiros trabalham para controlar incêndio florestal na Califórnia (EUA)

