Inflação faz brasileiros consumirem mais ovos do que carne Pesquisa revela que alta nos preços altera hábitos alimentares no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h51 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h51 )

Pesquisa mostra mudança de hábito de consumo de alimentos dos brasileiros

Uma pesquisa recente mostrou que os brasileiros estão priorizando o consumo de ovos em vez de carne devido ao aumento dos preços dos alimentos. Com base em entrevistas com 2 mil consumidores, o estudo revelou que 89% consomem ovos, enquanto 87% ainda compram carne. Essa mudança nos hábitos alimentares está ligada à inflação, que afetou a alimentação diária de 64% dos entrevistados.

As classes sociais mais baixas foram as mais impactadas pela alta dos preços, com 81% relatando mudanças em suas refeições diárias. Além disso, muitos consumidores reduziram ou deixaram de comprar produtos como laticínios, óleos e sucos industrializados.

Apesar do arroz e feijão permanecerem como itens essenciais no cardápio brasileiro, a carne foi substituída por ovos devido à queda nos preços deste último nos últimos meses. Atualmente, uma bandeja de ovos custa R$12,99, comparado aos R$19,99 de três meses atrás. Essa tendência de preços mais baixos pode continuar até o final do ano, permitindo que as famílias retomem antigos hábitos alimentares.

