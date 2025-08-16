Influenciador Hytalo Santos é preso em Carapicuíba

O influenciador Hytalo Santos e seu companheiro foram presos em uma delegacia de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A detenção ocorreu em uma residência de luxo na cidade nesta sexta-feira (15). A defesa argumenta que a prisão é ilegal e afirma a inocência dos dois, planejando solicitar sua liberdade.
De acordo com a polícia, Hytalo e seu companheiro Israel optaram por permanecer em silêncio durante o depoimento. Hytalo está sendo investigado por suspeita de exploração de menores em vídeos divulgados na internet. Uma audiência de custódia está marcada para este sábado (16), quando os advogados pretendem formalizar o pedido de liberdade.
