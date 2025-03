Influenciador investigado por vídeos com filho segurando bebidas em Goiás Acácio Pereira teria dado bebida alcoólica ao filho; polícia investiga JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 21h55 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h55 ) twitter

Influenciador é investigado por supostamente dar bebida alcóolica ao filho de dez anos

Um influenciador digital em Goiás, Acácio Pereira, está sendo investigado pela polícia após publicar vídeos nas redes sociais em que seu filho de dez anos parece estar consumindo bebidas alcoólicas. As imagens mostram o menino segurando um copo que aparenta conter cerveja enquanto está no carro com o pai. Em casa, ele aparece com uma taça de vinho.

A polícia foi informada das imagens no domingo e considera indiciar Pereira por submeter criança a situação constrangedora e entregar bebida alcoólica a menor de idade, crimes que podem resultar em até seis anos de prisão. Viaturas foram à residência dele em Goiânia, mas ele não foi encontrado. A mãe do menino informou que a guarda é compartilhada.

O advogado de Acácio Pereira afirmou que as bebidas eram apenas refrigerante e que tudo não passou de uma brincadeira. O conselho tutelar foi acionado para avaliar a situação familiar e considerar medidas sobre a custódia da criança.

