Influenciadores digitais são alvos de operação por jogos ilegais

Quinze influenciadores digitais foram presos em operação contra jogos de azar na internet.
Esquema envolveu mais de R$ 4 bilhões e atividades de lavagem de dinheiro.
A operação se espalhou por várias cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Influenciadores usavam suas plataformas para promover cassinos online manipulados e receberam R$ 40 milhões em dois anos.
Quinze influenciadores digitais foram alvo de uma operação policial por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa que promovia jogos de azar na internet. A investigação revelou que o esquema movimentou mais de R$ 4 bilhões e incluía atividades como lavagem de dinheiro.
Maurício Martins Júnior, conhecido como “Maumau”, foi preso em Arujá por porte ilegal de arma. No Rio de Janeiro, Rafael da Rocha Buarque também foi abordado pela polícia. Os influenciadores usavam suas plataformas para atrair jogadores para cassinos online manipulados.
A operação ocorreu em várias localidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Durante a ação, celulares, documentos e carros de luxo foram apreendidos. Relatórios indicam que só os influenciadores receberam R$ 40 milhões em dois anos. A defesa dos acusados não foi localizada para comentar.
