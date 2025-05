Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (3): levantamento revela que a maioria das vítimas de fraudes no INSS vive em áreas rurais do país. Na Bahia, rio transborda e temporal abre cratera em rodovia. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda. No futebol, a expectativa para o duelo entre Cruzeiro e Flamengo com transmissão da RECORD, R7.com e PlayPlus. E você vai conhecer os artistas que levam música e esperança a pacientes em tratamento de doenças graves. Veja na íntegra!



