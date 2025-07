Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (3): Supremo aprova acordo para a devolver dinheiro às vítimas de fraudes no INSS. Brasil assume presidência do Mercosul com promessa de fortalecer comércio bilateral. E presidente Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Em Portugal, ministros do STF e parlamentares buscam conciliação para crise do IOF. Nos Estados Unidos, deputados aprovam pacote fiscal que reduz impostos e amplia combate à imigração ilegal. Estouro de pneu pode ter causado acidente que matou jogador português e o irmão dele. Adolescente brasileiro que mora na França é suspeito de financiar desafios violentos na internet. E você vai ver porque o Campeonato Brasileiro é considerado um dos mais fortes e competitivos do planeta.