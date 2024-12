Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/12/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (3): Economia brasileira cresce 0,9% no terceiro trimestre. Presidente da Câmara pauta urgência para votação de pacote fiscal. Em São Paulo, policiais flagrados jogando homem de uma ponte são afastados. Dez palmeirenses são presos por participação na morte de torcedor do Cruzeiro. Presidente da Coreia do Sul diz que vai revogar lei marcial após parlamentares derrubarem medida. Jornal da Record explica as novas regras para o cancelamento de planos de saúde em caso de falta de pagamento.