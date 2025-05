Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (7): Banco Central brasileiro eleva taxa básica de juros pela sexta vez. Já nos Estados Unidos, a decisão do FED é pela manutenção dos juros. Tribunal de Contas da União dá prazo para o governo explicar ressarcimento às vítimas de fraudes no INSS. Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro em São Paulo identifica mais de R$ 18 bilhões com atividades suspeitas. Donald Trump afirma que vai manter tarifas sobre produtos chineses. Lula chega à Rússia depois de ataques ucranianos fecharem aeroportos em Moscou.