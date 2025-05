Opositores de Nicolás Maduro desembarcam nos EUA após resgate do governo americano

Opositores do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, desembarcaram nos estados unidos depois de um resgate do governo americano. O grupo estava escondido na embaixada da Argentina em Caracas, que atualmente está sob a tutela do Brasil. Todos são ligados à líder opositora María Corina Machado, e buscaram refúgio em março do ano passado por causa do aumento das prisões de opositores do regime. Até o momento, o governo da Venezuela não se pronunciou sobre a saída do grupo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!