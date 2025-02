Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (4): Moradores de São Paulo vivem angústia em área alagada há quatro dias. No Sul, cidades registram temperaturas de mais de 40ºC. Ministério da Saúde vai reforçar vacinação depois de aumento de casos de febre amarela em quatro estados. Trump recebe Netanyahu na Casa Branca para discutir futuro da guerra em Gaza. No futebol, toda a expectativa da torcida do Santos para a reestreia de Neymar.