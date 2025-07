Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (5): Tempestade causa destruição e mata dezenas de pessoas nos Estados Unidos - incluindo muitas crianças. Equipes de resgate procuram grupo de meninas desaparecidas. Presidente Lula defende ação conjunta e regras para inteligência artificial durante reunião do BRICS no Rio de Janeiro. Nova tarifa social para energia elétrica entra em vigor para famílias de baixa renda.