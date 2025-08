Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (05): Parlamentares retornam ao Congresso e oposição faz ato de protesto contra prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Aliados do ex-presidente ameaçam travar votações na Câmara e no Senado. Presidentes das casas pedem respeito. Em defesa de Bolsonaro, governo americano fala em "impulsos desenfreados" do ministro Alexandre de Moraes. A menos de 24 horas para início do tarifaço, Lula volta a criticar falta de comunicação com os Estados Unidos. Presidente brasileiro diz que quer negociar tarifas, e que pretende convidar Donald Trump para a COP30. Polícia faz operação contra rede criminosa que vendia anabolizantes em todo o país e teria movimentado R$ 25 milhões.