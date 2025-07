Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (7): Donald Trump critica o BRICS e ameaça taxar países que se alinharem ao bloco. Presidente americano também sai em defesa de Jair Bolsonaro e diz que ex-presidente é alvo de perseguição. Em resposta, durante cúpula do BRICS, presidente Lula defende a soberania do Brasil. Nossos repórteres mostram o trabalho das equipes de resgate nas enchentes no Texas. No Amazonas, cheia dos rios deixa mais da metade dos municípios em situação de emergência. Polícia afasta militar que matou jovem de 26 anos por engano. Exclusivo: nossos repórteres mostram como é a ação das quadrilhas de roubo de canetas para emagrecer nas farmácias. E na série especial, veja como criminosos usam a inteligência artificial para enganar e aplicar golpes.