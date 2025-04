Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (8): Casa Branca confirma tarifas de 104% sobre produtos chineses a partir de amanhã. No Brasil, dólar encosta em R$ 6 e termina o dia valendo R$ 5,99. Presidente Lula critica a política comercial de Trump. Ministro das Comunicações Juscelino Filho pede demissão depois de denúncia por suposto desvio de emendas parlamentares. Motorista perde o controle de ônibus e capota em rodovia no triângulo mineiro. No futebol, Neymar volta aos treinos e pode reforçar o Santos no domingo contra o Fluminense. E você vai ver quem são os principais candidatos a artilheiros do Brasileirão.