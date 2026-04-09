Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2026

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta-feira (8): Horas depois, Irã reage e volta a bloquear estreito de Ormuz. Em resposta, EUA avisam que a trégua depende da rota permanecer aberta. Expectativa por acordo faz preço do petróleo recuar e dólar atingir o menor valor em quase dois anos. Relatório da Receita aponta pagamentos milionários do Banco Master a políticos e autoridades. O JR mostra a maior apreensão de drogas da história do país feita pela PM-RJ, com a ajuda do cãozinho Huck.