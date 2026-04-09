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JR 24H

Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2026

No primeiro dia de cessar-fogo, Israel ataca o Hezbollah no Líbano e diz que terroristas não entram no acordo

Íntegras|Do R7

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Confira na edição do Jornal da Record desta quarta-feira (8): Horas depois, Irã reage e volta a bloquear estreito de Ormuz. Em resposta, EUA avisam que a trégua depende da rota permanecer aberta. Expectativa por acordo faz preço do petróleo recuar e dólar atingir o menor valor em quase dois anos. Relatório da Receita aponta pagamentos milionários do Banco Master a políticos e autoridades. O JR mostra a maior apreensão de drogas da história do país feita pela PM-RJ, com a ajuda do cãozinho Huck.

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