Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2026
No primeiro dia de cessar-fogo, Israel ataca o Hezbollah no Líbano e diz que terroristas não entram no acordo
Confira na edição do Jornal da Record desta quarta-feira (8): Horas depois, Irã reage e volta a bloquear estreito de Ormuz. Em resposta, EUA avisam que a trégua depende da rota permanecer aberta. Expectativa por acordo faz preço do petróleo recuar e dólar atingir o menor valor em quase dois anos. Relatório da Receita aponta pagamentos milionários do Banco Master a políticos e autoridades. O JR mostra a maior apreensão de drogas da história do país feita pela PM-RJ, com a ajuda do cãozinho Huck.
Últimas
Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/04/2026
Donald Trump estende prazo para o Irã reabrir o estreito de Ormuz
Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/04/2026
EUA e Irã rejeitam cessar-fogo que liberaria estreito de Ormuz
Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/04/2026
Incêndio atinge prédio tombado no litoral do Paraná
Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/04/2026
Megaevento "Família ao Pé da Cruz" celebra a importância das famílias no Brasil e no mundo
Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/04/2026
PM aposenta tenente-coronel acusado de matar a esposa em SP
Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/04/2026
Donald Trump afirma que Teerã pediu cessar-fogo, mas governo iraniano nega a informação
Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/03/2026
Lei que amplia a licença-paternidade é sancionada e passa a valer no ano que vem
Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/03/2026
Donald Trump define data limite para chegar a um acordo com o Irã pelo fim da guerra
Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/03/2026
Moraes nega livre acesso dos filhos de Bolsonaro à casa onde o ex-presidente cumpre pena
Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/03/2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital para cumprir prisão domiciliar
Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/03/2026
TJ anula sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas (PL) como novo presidente da Alerj
Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/03/2026
EUA ameaçam intensificar ataques se o Irã não aceitar um acordo
Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/03/2026
Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar temporária para Jair Bolsonaro
Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/03/2026
Donald Trump suspende ataques contra instalações de energia do Irã