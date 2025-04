Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/08/2024

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (10): Corpos das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) já estão no IML. Caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP) já estão em Brasília para serem analisadas pela FAB. Acidente aéreo em Vinhedo (SP) é o mais grave no Brasil desde 2009. IML faz força-tarefa para identificar os corpos das vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP).