Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/04/2026
Irã e EUA se reúnem no Paquistão para tentar chegar a acordo de paz
Veja nesta edição que líderes dos Estados Unidos e de Israel se reúnem no Paquistão para tentar chegar a um acordo de paz. Deputado José Guimarães é nomeado ministro das Relações Institucionais e será responsável pela articulação política do governo. Porto de Santos é responsável por 30% das transações comerciais do Brasil em 2025. Após voltarem à Terra, astronautas da Artemis 2 reencontram familiares e curtem a fama. E ainda: guarda civil mata entregador que voltava para a casa após o trabalho em São Paulo.
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Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/04/2026
Veja a expectativa para o pouso da cápsula que levou astronautas ao lado oculto da Lua
Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/04/2026
Trump pede que Israel reduza os ataques no Líbano, onde atuam os terroristas do Hezbollah
Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/04/2026
No primeiro dia de cessar-fogo, Israel ataca o Hezbollah no Líbano e diz que terroristas não entram no acordo
Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/04/2026
Donald Trump estende prazo para o Irã reabrir o estreito de Ormuz
Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/04/2026
EUA e Irã rejeitam cessar-fogo que liberaria estreito de Ormuz
Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/04/2026
Incêndio atinge prédio tombado no litoral do Paraná
Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/04/2026
Megaevento "Família ao Pé da Cruz" celebra a importância das famílias no Brasil e no mundo
Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/04/2026
PM aposenta tenente-coronel acusado de matar a esposa em SP
Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/04/2026
Donald Trump afirma que Teerã pediu cessar-fogo, mas governo iraniano nega a informação
Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/03/2026
Lei que amplia a licença-paternidade é sancionada e passa a valer no ano que vem
Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/03/2026
Donald Trump define data limite para chegar a um acordo com o Irã pelo fim da guerra
Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/03/2026
Moraes nega livre acesso dos filhos de Bolsonaro à casa onde o ex-presidente cumpre pena
Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/03/2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital para cumprir prisão domiciliar
Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/03/2026
TJ anula sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas (PL) como novo presidente da Alerj