Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/04/2026

Veja nesta edição que líderes dos Estados Unidos e de Israel se reúnem no Paquistão para tentar chegar a um acordo de paz. Deputado José Guimarães é nomeado ministro das Relações Institucionais e será responsável pela articulação política do governo. Porto de Santos é responsável por 30% das transações comerciais do Brasil em 2025. Após voltarem à Terra, astronautas da Artemis 2 reencontram familiares e curtem a fama. E ainda: guarda civil mata entregador que voltava para a casa após o trabalho em São Paulo.